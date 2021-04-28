Koronavirüse yakalanan Hıncal Uluç sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Koronavirüse yakalanan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Koronavirüs tedavisi devam eden Hıncal Uluç, bugünkü yazısında "82 yaşındaki Hıncal, Kovid virüsünü tehlikeli yapan tansiyon, şeker gibi hastalıklara da sahip olan ben, şimdilik virüsle el bebek, gül bebek yaşıyoruz.." dedi.

Koronavirüsü hafif atlatmasınının nedenini aşı olmasına bağlayan Uluç, "Sebebi, ikincisini 20 gün evvel yaptırdığım aşılarım.. Antikor testim fevkalade. Oksijen alımı testim fevkalade. Günlük hayatımda virüsün değiştirdiği tek şey, eklenen Kovid-19 ilaçlarım. Onların da şu ana dek yan etkisi yok.. "Tu tu tu" deyin tahtaya vurun, "Maşallah" deyin benim için, nazara gelmeyelim.." ifadelerini kullandı.

Uluç yazısını şöyle sürdürdü:

"Anneannem çok inanırdı nazara..

Okula giderken mutlak görünecek bir yerime mavi boncuk takardı.

O boncuğum hiç ama hiç eksik olmadı. Yıllardır bulduğum sistemle, şimdi 24 saat üzerimde boncuğum.

Yatakta bile.. Çünkü sağ elimin kuş parmak tırnağına, manikürcü arkadaşım bir mavi boncuk yapıyor, ojeleriyle..

Bazen çok iyi bir şey oldu mu, o zaman Kilis'te her evde hazır mangala üzerlik serperlerdi, dizelerini okuyarak.

Serme ve mânisini okuma benim işim... Ezberledim, bakın 75 sene geçti, hâlâ unutmadım."

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