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  3. 31 Temmuz 2020 18:13

Koronavirüse yakalanan milletvekilinden iyi haber

Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, hastane sürecini atlattığını duyurarak, “Kısa bir süre çalışmalarımızı evden yürüteceğiz” dedi.

Koronavirüse yakalanan milletvekilinden iyi haber
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20 Temmuz günü koronavirüse yakalandığını duyuran Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme yaşandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karaduman, hastalıkta hastane sürecini geride bıraktığını belirterek, “Covid-19 tedavi sürecinin hastane boyutunu ve hastalığın zor olan evresini sağlık çalışanlarımızın gayreti ve sizlerin dualarıyla geride bıraktık. Kısa bir süre çalışmalarımızı (karantina) evden yürüteceğiz. Arayan, mesaj atan, dua eden herkese en kalbi sevgiler sunarım” dedi.

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