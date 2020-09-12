Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'ten sevindiren haber

Öte yandan 1 aydır yoğun bakımda olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son yapılan PCR testi negatif çıktı. Böcek, bir süredir tedbir amaçlı uyutuluyordu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda corona virüs tedavisi gören Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgiye yer verildi.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.