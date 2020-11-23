Koronavirüse yakalanan ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

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Koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Onur Akın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir... Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim.Sağlıklı günlerde görüşmek üzere"
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