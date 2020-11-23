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  3. 23 Kasım 2020 22:09

Koronavirüse yakalanan ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan sanatçı Onur Akın, sosyal medya hesabından tedavisinin hastanede devam edileceğini açıkladı.

Koronavirüse yakalanan ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı Onur Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Onur Akın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm covid tedavi süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir... Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim.Sağlıklı günlerde görüşmek üzere"

koronavirüs , korona , onur akın
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