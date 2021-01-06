Koronavirüse yenik düşen sağlık çalışanına gözüyaşlı veda

Amasya'da koronavirüs teşhisi ile Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli klinik destek personeli Orkun Karadağ, dün gece hayatını kaybetti. Karadağ için bugün görev yaptığı hastanenin önünde tören düzenlendi. Törene, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Şahin ve Ahmet Çoban, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, kurum ve kuruluşların müdürleri, sağlık çalışanları, Karadağ ailesi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, “Bu salgın sizlerin de bildiği gibi sağlık teşkilatı en ön safta salgınla mücadele ediyor. Gerçekten sağlık teşkilatı olarak acımız büyük, sıkıntılıyız. Birçok arkadaşımızı kaybettik. Bir hafta önce bir doktor ağabeyimizi kaybettik. Bir hafta sonra Orkun kardeşimizi kaybettik. Onun için sağlık teşkilatı olarak üzüntülü ve sıkıntılıyız. Ama mücadelemize devam edeceğiz. Tüm sağlık teşkilatımıza başsağlığı diliyor, Orkun kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, “Onlar bizler için canlarını feda ederek, bizlerin sağlığını korumaya çalışıyor. Bizler de vatandaşlar olarak bunu çok iyi görüp algılamamız gerekiyor. Bizlerin tedbirlere uyması bu sorunu bir an önce ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.



Orkun Karadağ’ın mesai arkadaşı Bekir Değirmenci ise, “Yaklaşık 5- 6 yıldır beraber çalıştık. Orkun kardeşimiz çok sevilen bir insandı. Hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Kardeşimizin 2-3 yıldır kronik olarak şeker hastalığı vardı.

Onunla birlikte Covid-19 hastalığına yakalanınca bedeni bu duruma yenik düştü. Geçen ay anjiyo oldu. Bu durumu vücudu kaldıramayınca arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Karadağ’ın cenazesi Tekirdede Mezarlığı’nda toprağa verildi.