Koronavirüsle ilgili en büyük korku gerçek oldu

İngiltere'de bilim insanları tüm dünyada yaklaşık beş milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs pandemisine ilişkin endişe veren bir uyarı yaptı.

Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu. Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor.

Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor. Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Koronavirüsü ve onun varyantlarını yenebilmemiz için ise virüsün tüm gizemlerini deşifre etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar sayesinden virüsü her geçen gün daha iyi tanıyoruz.

EZBER BOZAN SONUÇLAR

Söz konusu çalışmalara bir yenisi eklendi. Kısa sürede bilim dünyasının gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen çalışma ezber bozan sonuçlara ev sahipliği yapıyor.

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığı habere göre, bilim insanları virüsün yeni varyantları çıktıkça yaşadığı değişimi belirlemeyi başardı. Buna göre, virüs 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçiriyor.

KABUS SENARYOSU

Bir virüsün havadan yayılması bilim çevrelerince 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriliyor. Zira herhangi bir virüs hava yolu ile bulaşacak kapasiteye sahip olursa bu durum bulaşıcılık oranını ciddi derece yükseltiyor.

Benzer bir durumun evrim geçirmeye devam eden koronavirüs için de geçerli olduğunu belirten ekip orijinal koronavirüs (Wuhan versiyonu) ve İngiltere'de Ocak ayındaki yıkıcı ikinci dalgasını tetikleyen Alpha varyantını kıyasladı ve korkunç sonuçlara ulaştı.

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, Alpha varyantı ile enfekte olan insanlar, virüsün orijinal Wuhan türünü yakalayanlardan 100 kat daha fazla havaya yayıyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan baş yazar Dr Don Milton, bulguların varyantların 'havada seyahat etmede daha iyi olmaya devam ettiğini' gösterdiğinin altını çizdi.

MASKE UYARISI

Enfekte olmuş gönüllülerin bir makine vasıtası ile soluduğu havanın izlenmesine dayanan çalışma, kumaş ve cerrahi maskelerin enfekte bir kişinin soluduğu virüs miktarını yarıya indirebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar henüz Delta için bu çalışmaya imza atmadılar. Ancak bilimsel olarak daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Delta için de sonuçların değişmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz. İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk