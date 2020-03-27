Koronavirüslü hastayı hastanede neler bekliyor ?

Korona virüsünün belirtisi olan öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi şikayetleriniz oluşursa hemen hastaneye gitmeniz öneriliyor. Peki hastanede sizi nasıl bir süreç bekliyor? Haftalık Gazete’den İsmail Yuvacan, hastanedeki prosedürü ve hangi tedavilerin uygulandığını aşama aşama yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

Türkiye, son iki haftadır her akşam, yatmadan önce ekran başına geçiyor, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın vereceği rakamları bekliyor. Hasta sayısı kaç oldu, kaç kaybımız var, kaç kişi iyileşti? Rakamları maç skoru gibi takip ediyoruz ama binlerce hasta ne durumda, nasıl bir tedavi uygulanıyor, yarın öbür gün belirtiler baş gösterirse bizi ya da sevdiklerimizi nasıl bir süreç bekliyor, doğrusu pek düşünmüyoruz.

İstanbul’u yakın bir büyük ilimizde, ‘pandemi hastanesi’ olarak ilan edilen bir hastanede, Covid-19’la en ön cephede savaşan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından birine tüm bu soruları sorduk. İşte anlattıkları:

Haftalık Gazete’nin 5’inci sayısı bayilerde.

Yaşınız 50’nin altındaysa, klinik belirtileriniz hafifse (sadece boğaz ağrısı, ateş gibi…), Covid-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek bir başka hastalığınız yoksa (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı veya bağışıklık yetmezliği v.b) doktorunuz önce boğazınızdan kültür alıp teste gönderecektir.

Covid-19 testleri önceden sadece Ankara’da yapılıyordu, artık buna gerek kalmadı. Her hastane testi kendisi yapmaya başladı. Bizim hastanemizde günde iki kez test yapılıyor, saat 10.00’da ve 16.00’da. Sonuçlar 4-5 saat içinde çıkmaya başladı.

Sonuç negatif ise doktorunuz sizi evinize gönderecektir. Ancak herhalde durup dururken acil servise gelmediniz. Doktorunuz sizden 7 gün kendinizi evdekilerden izole etmenizi isteyecek. Bir hafta sonra şikayetleriniz düzelmez ya da ilerlerse tekrar hastaneye gideceksiniz, yeniden test yapılacak. Ama endişelenmeyin, Covid-19 testi ücretli değil. Sonuç pozitifse, o zaman sıra akciğer filminde. Bu aralar fotoğraf çektirir gibi tomografi çektiriyoruz. Ama düşük dozda. Radyologlar ciğer filminizi inceliyor. Virüs akciğerinizde tutunmaya başlamışsa, bu durum filmde beyaz lekeler halinde görülüyor.

Tomografi çekildi, akciğerlerde kayda değer bir bulgu yok. Ama testiniz pozitif. Hastanede yatacak mısınız? Birkaç gün önceye kadar bu sorunun cevabı ‘evet’ti. Yeni protokole göre, doktorunuz sizi evinize gönderebilecek.

Ama önce iki sayfalık bir formu imzalamanız gerekecek. Formun ilk sayfanızda yapmanız gerekenler yazıyor. Nedir bunlar? 14 gün boyunca evinizde karantinada kalacaksınız. Dışarı çıkmak yok. Gün aşırı aile hekiminiz sizi telefonla arayarak durumunuzu kontrol edecek. Ziyaretçi kabul etmeniz yasak. Cerrahi maske takacaksınız. Virüsü aile fertlerine bulaştırmamak için mümkünse ayrı bir odada kalmalısınız, sürekli maskeli ve ev halkından en az bir metre uzakta oturmalısınız.

Test pozitif, akciğer filminiz de tatsız ise hastaneye yatmaktan başka çare yok. Hemen tedavi başlıyor. Virüsü yok edecek bir ilaç henüz yok. Hastalığın semptomlarını hafifletmeye, özellikle akciğerlerdeki yıkıcı hasarı önlemeye yönelik bir tedavi uygulanıyor. Akciğerler için romatizmada da kullanılan bir sıtma ilacı olan Plaquenil veriyoruz. En az 5 günlük bir tedavi bu. Sıtma ilacına çeşitli antibiyotikler ve farklı düzeyde antiviral ilaçlar eşlik ediyor. Tedavi, klinik bulgularınız düzelene, kan değerleriniz normalleşene kadar devam ediyor.

Hem 50 yaşın üzerindeyseniz hem de risk oluşturabilecek bir başka hastalığınız var ise doğrudan hastaneye yatıyorsunuz ve vakit kaybetmeden sıtma ilacı-antibiyotik-antiviral tedavisine başlanıyor. Antiviraller domuz gribi sonrası çıkan Tamiflu’dan başlıyor, kimi durumlarda AIDS tedavisinde kullanılan antivirallere kadar değişiyor.