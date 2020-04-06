Koronavirüste ölüm oranının en düşük olduğu ikinci ülke Türkiye oldu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sitesinde yer alan verilere göre Türkiye koronavirüsün en çok görüldüğü 9'uncu ülke oldu. Siteye göre Türkiye; 100. vakanın ilanı sonrası enfekte hasta sayısındaki artışta ilk sırada yer alıyor.

Virüsle enfekte kişi sayısındaki hızlı tırmanışa rağmen ölü sayısı oranı ise ilk 10 ülkeye kıyasla Almanya'dan sonra en iyi durumda. Türkiye'nin, Almanya'nın ardından ilk 10 ülke arasında ölüm oranı düşüklüğünde en iyi ikinci ülke olması sevindirdi. 1 Nisan'daki verilere göre, her 100 hastada 1.58'inin hayatını kaybettiği Türkiye'de, 5 günlük dilimde oranın yaklaşık yüzde 25 artış göstererek 2.12'ye çıkması ise dikkat çekti.

TÜRKİYE EN HIZLI TIRMANAN ÜLKE

Cumhurbaşkanlığı'nın verilerine göre tüm dünyada ilk 100 vaka sonrası korona enfekte kişi sayısı artışında Türkiye tüm ülkelerin ilerisinde yer alıyor. Sitede yer alan 100. tanı sonrası tanı-gün grafiğinde Türkiye'nin, virüsün en çok etkilediği ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İran gibi ülkelere göre enfekte hasta sayısında daha hızlı tırmandığı görülüyor. Diğer 9 ülke ile 18. gün itibarıyla rakamın kıyaslandığı grafikte Türkiye'yi sırasıyla İspanya ve ABD takip ediyor.

ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK İKİNCİ ÜLKE

Dünyada en çok vaka tespit edilen 9. ülke olan Türkiye, vaka sayısı ve ölüm oranı istatistiğinde ise en çok vaka kayda geçen ilk 10 ülke arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen Kovid-19, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edildi. İlk günden bu yana geride kalan 27 günde ölü sayısı 574 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, 181 bin 445 kişiye test yapıldığını bunlardan 27 bin 69'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yoğun bakımdaki 1381 hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.