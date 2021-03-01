Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 69 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 891 kişiye vaka, 645 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 638 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 947 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 215

Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam ağır hasta sayısı bin 215, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181, bugünkü test sayısı 130 bin 536 olarak kayıtlara geçti.