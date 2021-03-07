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Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 7 Mart 2021 tarihine ait koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti. 129 bin 299 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısı ise bin 261 oldu.

 

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Etiketler sağlık bakanlığı koronavirüs tablosu 7 mart koronavirüs
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