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  3. 31 Ocak 2021 20:00

Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayılarını açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayılarını açıklandı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 128 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 562 kişiye vaka, 641 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 25 bin 993 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 6 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 634

Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422, toplam ağır hasta sayısı bin 634, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415, bugünkü test sayısı 136 bin 418 olarak kayıtlara geçti.

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