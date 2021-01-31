Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayılarını açıklandı

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 128 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 562 kişiye vaka, 641 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 25 bin 993 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 477 bin 463'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 6 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 634
Tabloya göre, toplam test sayısı 29 milyon 631 bin 422, toplam ağır hasta sayısı bin 634, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415, bugünkü test sayısı 136 bin 418 olarak kayıtlara geçti.
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