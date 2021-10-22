Koronavirüste vefat sayısı yine 200'ü aştı! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 22 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Tabloya göre Türkiye'deki koronavirüs kaynaklı vefat sayısı yeniden 200'ü aştı.

Türkiye'nin 22 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 228 kişi vefat etti. 363 bin 553 test yapıldı ve 28 bin 192'ye virüs bulaştığı belirlendi. Virüse yakalanan 30 bin 302 de iyileşti.

Toplam aşısı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Birinci doz aşı sayısı 55 milyon 115 bin 287, ikinci doz aşı sayısı 47 milyon 962 bin 680 ve üçüncü doz aşı sayısı 10 milyon 941 bin 554'e ulaştı.

Twitter hesabından açıklamam yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayın verilerine göre vakaların yaş gruplarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "1 AYIN verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 22 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu: