Koronavirüsten 68 can kaybı daha! İşte son 24 saatin bilançosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 7 bin 445'e yükseldi. Son 24 saatte 1538 yeni vaka tespit edildi, 1312 hasta ise iyileşti.

AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

19 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu şu şekilde: