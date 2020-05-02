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  3. 02 Mayıs 2020 16:14

Koronavirüsten hayatını kaybeden İBB personelinin ölüm raporu dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Yıldıray Sarı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sarı'nın ölüm raporunda ''bulaşıcı hastalık'' yazıldığı ortaya çıktı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden İBB personelinin ölüm raporu dikkat çekti
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Koronavirüs salgını nedeniyle bir İBB çalışanı daha hayatını kaybetti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nde görev yapan Yıldıray Sarı'nın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Twitter hesabından açıklama yapan Çakılcıoğlu, "Başta ailesi olmak üzere hepimizin başı sağolsun" diye yazdı. 

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre, KESK'e bağlı Tümbel-Sen'in kurucuları arasında olan Yıldıray Sarı'nın ölüm nedeni raporunda 'bulaşıcı hastalık' olarak yazıldı.



Tümbel-Sen Genel Merkez yöneticilerinden Satı Burunucu "5 Nolu şube olarak ölüm raporunun düzeltilmesi için çalışıyoruz. Çünkü Covid-19 yazılması salgınla ilgili istatistiklerin doğru tutulması hem de tazminat hakkının korunması açısından önemli" dedi. Buruncu Covid-19 nedeniyle ölümlerin 'iş kazası' statüsünde olduğunu söyledi. 

Yıldıray Sarı 56 yaşındaydı.15 gündür Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Covid-19 tedavisi görüyordu .

14 Nisan verilerine göre İBB bünyesinde Covid 19 testi pozitif çıkan çalışan sayısı 471'di. 

T24

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