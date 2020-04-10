Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1.000'i geçti !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüs konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sa yısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, bizi TV'den izleyen kıymetli büyüklerimiz, sevgili genç arkadaşlarımız ve basıın mensupları sizlere selamlarımı sunuyorum. Sözlerimi özellikle şahsınız için kabul edin. Mukaddes hanım teyze lütfen beni karşılıklı konuşuyormuşuz gibi dinleyin. Ali Bey bir aile büyüğü olarak sözlerimi iyi takip edin. Görev başında olan sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Sağlık hizmetlerinde bu denli hızlı iyileşmenin bir örneği yoktur. Yoğun bakım ünitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Türkiye en baştan beri hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. 31 Aralık'tan itibaren sözün Bilim insanlarına bırakılacağı sağlık sorunu olarak ele alınmıştır. Bütün sağlık çalışanlarımız uzun fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor. Türkiye'de 1 milyon 61 bin 65 sağlık personeli var. Bugüne denk onların sayesinde 2 bin 423 hastamız taburcu edildi.

"KİMİN VİRÜS TAŞIDIĞINI BİLEMEYİZ"

Dışarıda kimin virüsü taşıdığını taşımadığını bilemeyiz. Virüsü herhangi biri taşıyor olabilir diye düşünmelisiniz. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın.

Genç arkadaşlar sizde belirti olmaması sizi yanıltmasın. Virüsü yenemeyecek kişilere bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Mücadelede ne tarafta olursanız şans o tarafta olacaktır. Toplum içinde tanısı konmamış hastalar olabileceğini unutmayın. O kendine çok dikkat eden biridir, ziyaretinde sakıncası yok demeyin. Virüsün dünyada birçok lidere bulaştığını aklınızda tutun. Virüs her insana bulaşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir. Tedbirli olun.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UYARILARINI DİKKATE ALIN

Eğer bu mücadelede duruma daha ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Sayıların nerelere varabileceğini tüm dünya üzerinde gözler önündeyken bunu tarihi bir sorumluluk olarak görmek gerekir. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız.

Hastalığı kontrol altına aldığımız anda ise özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Salgını kontrol altına almak ve yenmek için hayatını ortaya koyan savaşçının, doktorun teknisyenin sözleri ve talepleridir. Onların uyarılarını dikkate alın. Onların sizin için en büyük dileği hastalarından biri olmamanız. Evinizde olmanız.

Size söyleyeceğim şu; Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim sabırlı olalım.

Saygıdeğer vekillerimiz sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Kamu vicdanı uzun zamandır bu sorunu sineye çekmedi. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için uzak kaldı. Yüce meclisimiz sağlık alanında attığı yasayla beklediğimiz adımı atmış durumda. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmı salgınla mücadele ettiği dönemde şiddet olayı toplumun kabul edeceği bir şey değildir. Yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanmayacak bir durumdur. Yasa tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 6'YA YÜKSELDİ

Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu.

ECZANELERDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK

Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Özellikle bazı yerlerde ciddi seyirin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.

SORU - CEVAP

Özellikle şu dönemde pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Pandemi hastası ile ilgilenen tüm çalışanlarımız tavandan maaşını alacak. Bazı branşların bu alanla ilgili olmadığını biliyoruz. Pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan başhekimin yetkisi ile tavandan maaş alacak. Yapılması gereken burada hastalarla ilgili yoğun çalışanların tavandan, diğer personelin çalışanların bu tedavide hizmette yer almasını sağlamak. Bilim Kurulu'nun kararları daha doğrusu tavsiye kararları. Bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olmadığını ben bilmiyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1-2 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

Bu dönemde taramayı ve test sayısını arttırdığımız bu dönemde vaka sayısının artması normal. Bu dönemde ısrarla söylediğim biz evdeki izolasyonu son derece önemsiyor olmalıyız. İzolasyonu teması ve sosyal mesafeyi mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki 1-2 haftanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Medyada gündem oldu. Özellikle geçen hafta Avrupa Bölge Direktörü ile görüştüğümü ifade etmişti. Türkiye'nin verilerini çok şeffaf paylaştığını söyleyen direktördü. Ve biz bu süreci şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLARI

Bilim Kurulu'na böyle bir durum gelmedi. Fakat ilerleyen günlerde devamı uygulamanın devamı için tekrardan konuşulabilir.

İSTANBUL YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ DOLULUK ORANLARI

Şu anda yoğun bakım oranı %59.5. Normal yatakların doluluk oranı %50.2. Türkiye'deki oran ise %36. 3. Seyrantepe biz hızla devreye girmesini istiyoruz. Yıl sonu olarak hedeflenmişti ve daha erken bitmesi için bir çabamız var. Bu hafta Pendik'teki hastanemizi açtık. İkitelli'deki hastanemizin de bir bölümü açmış bulunuyoruz.

MASKE DAĞITIMI

Bir, PTT üzerinden devam ediyor. İki, eczaneler üzerinden olacak. Biz zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten iş yerinde ve markette çalışanlara ayrıca veriliyor. Mümkün mertebe maskeli de dışarı çıkılmaması. Zorunlu çıkılacaksa maskesiz olmaması.

YOĞUN BAKIM SÜRESİ

Yoğun bakım süreci diğer ülkelere göre düşmeye başladı. Entübe hastalarının sayısı giderek azalmaya başladığı artış hızının azalmaya başladığı doğru bir bilgi. İstanbul gibi bir yerde iki kat üç kat artışlar beklersiniz. Fakat böyle artışlar görmememiz bizim için önemli. Önümüzdeki haftalar bu durumu daha net gösterecek.

TÜRKİYE- İSRAİL MALZEME SATIŞI

Bununla ilgili bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ağırlıklı koruyucu malzemeler merkezli. Önümüzdeki bir kaç günde şekillenmiş olur ve bu konuda yardım etmek istiyoruz.

112 PERSONELİ İÇİN TEST

Sağlık çalışanlarımızın zaten testlerini yapmaktan vazgeçmeyiz. Herkese hiçbir semptomu olmayan herkese DSÖ de test yapılmasını öngörmüyor.

YURT DIŞINA YARDIM MALZEME GÖNDERİMİ

İngiltere'ye bugün malzeme gönderildi. Koruyucu malzeme ağırlıklı. N95, cerrahi maske ve koruyucu tulum gönderilmiş oldu. 45'ten fazla ülkeye de gönderdiğimizi biliyorsunuz. Çin Bilim İnsanlarının bize ifade ettiği Türkiye olarak sağlık sistemimizin Çin'den daha güçlü olduğunu ve bu süreçte yaklaşımın doğru olduğunu ifade etmiş oldular. Gerçekten Türkiye'ye sağlık çalışanlarımıza güvenelim.

Bununla gurur duymalıyız. Çin'de uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir durumun olmadığını hatta biz de daha farklı yöntemlerinde uygulandığını ifade edebilirim.

GAZZE'YE YARDIM YAPILACAK

Gazze'ye de Filistinli kardeşlerimize de yardımlarımız olacak. Üzerimize düşen görevi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

KAPATILAN HASTANELER AÇILACAK MI?

Kapatılan hastanelerle ilgili hiçbir hastanemizi kapatmayıp. Özellikle kullanılabilir hastaneler için diyorum. Sağlık amaçlı kullanacağımızı birçok kez söyledim. Bu dönemde bir çok hastanemizi kullanmaya devam ediyoruz.

PANDEMİ TAKİBİ

Pandemi izleme çok önemli. Takibi aplikasyon indirerek takip ettiğimiz bir sistem. Bunu yaygın bir şekilde devreye soktuk. Önümüzdeki günlerde evlerinden çıkmamasını istediğimiz kişiler için yeni uygulamalar devreye alabiliriz.