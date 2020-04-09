Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 296’sı daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 4 bin 56 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.