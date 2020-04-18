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  3. 18 Nisan 2020 16:07

Koronavirüsten ölen iş insanının eşi de hayatını kaybetti

Denizli'de koronavirüs nedeniyle 4 gün önce hayatını kaybeden iş insanı Besalet Küçüker'in eşi Nezahet Küçüker de kalp yetmezliği nedeniyle yaşamı yitirdi.

Koronavirüsten ölen iş insanının eşi de hayatını kaybetti
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Denizli'nin ilk tekstil yatırımcılarından Besalet Küçüker (82), 14 Nisan günü Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Küçüker'in 80 yaşındaki eşi Nezahat Küçüker de eşinden 4 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Corona Virüsü nedeniyle bir süre önce Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nezahat Küçüker, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Corona Virüsü yendiği, son testinin negatif çıktığı belirtilen Küçüker'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda ettiği açıklandı.

Tekstilci iş insanı da koronavirüsten öldüTekstilci iş insanı da koronavirüsten öldü

 

DHA

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