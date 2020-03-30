Koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e yükseldi !

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

Koronavirüs vakasına ilişkin son verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca son 24 saatte 1.610 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu 37 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Koca'nın bu açıklamasıyla birlikte Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı 10 bin 827'ye, koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 168'e ulaştı

TOPLAM 162 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Covid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen hasta sayısı 162 oldu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS...



Türkiye'de her gün farklı tedbirlerin alınmasına rağmen vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vaka 10 Mart tarihinde görülmüştü. İlk ölüm ise 17 Mart'ta kaydedilmişti.