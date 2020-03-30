SON DAKİKA
ERDOĞAN: "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ"
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Mart 2020 19:03

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e yükseldi !

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 37 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 168'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 10827 olarak açıklandı.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e yükseldi !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Tüm dünyada binlerce insanın ölümüne yol açan ve Türkiye'de de ölümlere yol açan koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son vaka ve ölüm sayılarını açıkladı.

Koronavirüs vakasına ilişkin son verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca son 24 saatte 1.610 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu 37 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Koca'nın bu açıklamasıyla birlikte Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı 10 bin 827'ye, koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 168'e ulaştı

TOPLAM 162 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Covid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen hasta sayısı 162 oldu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS...

Türkiye'de her gün farklı tedbirlerin alınmasına rağmen vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vaka 10 Mart tarihinde görülmüştü. İlk ölüm ise 17 Mart'ta kaydedilmişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ölü , koronavirüs , vaka sayısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM