Koronavirüsten ölenlerin sayısı 277'ye yükseldi !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu" dedi. Bakan Koca, tüm illerimizde koronavirüs vakasının olduğunu ve 8 bin 852 vakanın İstanbul'da olduğunu açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

24 saat içinde bile yaşam tarzı radikal değişiklikler gösterebiliyor. Artık herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz. Dünya koronavirüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla engelledik. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz.

İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele, temelde yayılmayı önleme mücadelesidir. Mücadelenin temelinde bireyler var. Herhangi birimizin tavizi hepimizi ilgilendirecek ciddi sonuçlar demektir. Bu günler şüphesiz geçicidir. Bir yönüyle bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan mümkün olduğu kadar az can kaybıyla çıkmaktır.

TOPLAM CAN KAYBI 277 OLDU

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

Aile hekimlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemde pozitif veya şüpheli görülen vakanın kimlerle temas ettiğini bilmek, o kişileri özellikle izole etmek bu mücadelede önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta...

Özellikle virüs çok kolay bulaşıyor. Başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. Ortalama 2.6, 2.7 kişiye bulaştırır diye düşünüyorduk. O nedenle izolasyon ve hareketsizliğin son derece önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüsün dünyaya yayılımı 3 ayda oldu.

Yaptığımız test sayısı 100 bini geçti. Japonya'da yapılan test sayısı bugüne kadar 30 bin. Çin'den getirdiğimiz hızlı tanı kitleri de devreye girdi. Test konusunda haftaya 20-25 bin aralığına çok rahatlıkla çıkacağız.

Günde ortalamada 10 bine vardı taradığımız filyasyon hasta sayısı. Bu süreçte toplam takibini yaptığımız pozitifi gördüğümüz vakaları taradığımızda ortaya çıkan tabloda 47 bin 156 kişi olmuş oldu. Özellikle sahayı çok taramak istiyoruz. Filyasyonu yaygın yapmak istiyoruz. Test sayısı artacak pozitif vaka sayısı artacak ama önemli olan hayatını kaybeden hasta sayınını minimalize etmek. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.

İŞTE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLERİN SAYISI

Bütün illerimizde koronavirüs vakasının olduğunu biliyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, onu İzmir izliyoruz, onu Ankara, Konya ve Kocaeli izliyor.

İŞTE EN ÇOK CAN KAYBI OLAN İLLERİMİZ

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Burada ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir ve Sakarya şeklinde ilk 10 il sıralaması böyle...

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'u yani yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74.7'si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz. Burada hiper tansiyona örnek olsun diye veriyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'i tansiyon hastası olan.

Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Bununla şunu söylemek istiyorum. Özellikle hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaşın üstü, kronik hastalıkların seyri yüzde 75-80 durumunda seyrediyor.

PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI

Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum.

"601 SAĞLIK ÇALIŞANININ TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI"

Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde söylemek istiyorum. 601 kişi. Bütün sorumluluk bu arkadaşlarımızın omuzunda.

Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok.

En çok koronavirüs vakası ve vefatı hangi illerimizde ?

Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı !