Koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye vaka sayısı 1529'a yükseldi

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması;

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.