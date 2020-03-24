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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 37'YE VAKA SAYISI 1529'A YÜKSELDİ
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  3. 24 Mart 2020 00:10

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye vaka sayısı 1529'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye vaka sayısı 1529'a yükseldi
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Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 293 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması;

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.

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