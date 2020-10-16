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  3. 16 Ekim 2020 12:25

''Koronavirüsü Tayyip'in bizzat şahsını indirmek için ürettiler''

Son dönemlerde dikkat çeken sokak röportajlarında bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs ile ilgili görüşleri alınan bir vatandaşın ''Koronavirüsü Tayyip'in bizzat şahsını indirmek için ürettiler'' sözleri sosyal medyada günün en çok paylaşılan videosu oldu.

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Yeniçağ tv muhabirinin sorduğu sorulara cevap veren vatandaşın koronavirüs hakkında yaptığı yorum dikkat çekti. Vatandaş “Koronavirüs Sayın Erdoğan’ı devirmek için yapılmış bir kara propagandadır” ifadelerini kullandı.

 
 

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