''Koronavirüsü Tayyip'in bizzat şahsını indirmek için ürettiler''

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Yeniçağ tv muhabirinin sorduğu sorulara cevap veren vatandaşın koronavirüs hakkında yaptığı yorum dikkat çekti. Vatandaş “Koronavirüs Sayın Erdoğan’ı devirmek için yapılmış bir kara propagandadır” ifadelerini kullandı.
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