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KORONAYA KARŞI YENİ TEDBİRLER! ASKERİ OKULLAR TATİL EDİLDİ
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  3. 17 Mart 2020 15:00

Koronaya karşı yeni tedbirler! Askeri okullar tatil edildi

Milli Savunma Bakanı Akar, ''Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edilmiştir'' dedi.

Koronaya karşı yeni tedbirler! Askeri okullar tatil edildi
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın komuta kademesi ile Bakanlıkta yaptığı toplantıda, TSK'da koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemler ele alındı. Akar açıklamasında "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edilmiştir. Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine, görevli personelle mücbir sebeple konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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