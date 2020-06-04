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  3. 04 Haziran 2020 19:44

Koronaya yakalandığını öğrenince muavini öpmüştü! Testler negatif çıktı

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde, koronaya yakalandığını öğrenen bir yolcu, kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle muavini alnından öpmüştü. Muavin ve diğer yolcuların korona testi sonuçları negatif çıktı.

Koronaya yakalandığını öğrenince muavini öpmüştü! Testler negatif çıktı
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İstanbul'da 3 gün önce Covid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.

Süreyya Ç., durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı. Süreyya Ç. otobüsten inerken, muavin Zafer Demir de valizini taşırken kendisine yardım etti.

Süreyya Ç. o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL para verdi. Süreyya Ç. hastanede karantinaya alındı. 

Tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Bolu'da durduruldu. 

Dün akşam saatlerinde Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti.

Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi.

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