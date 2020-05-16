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  3. 16 Mayıs 2020 12:52

Koronayı yenen bir kişi yüzünden kentte salgın yeniden patladı

Korona virüs salgını Türkiye’de etkisini sürdürmeye devam ederken, virüsün en az görüldüğü illerden Kars’ta hasta sayısı 2 haftada 30’dan 176’ya yükseldi. Hasta sayısındaki artışın kentteki bir nişan organizasyonu ve korona virüsten iyileşen bir kişinin boğa keserek yakınlarını yemeğe çağırmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Koronayı yenen bir kişi yüzünden kentte salgın yeniden patladı
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Korona virüsün en az görüldüğü iller arasında yer alan Kars’ta iki hafta içinde hasta sayısı 30’dan 176’ya yükseldi. Kentte hasta sayısının artmasında bir nişan daveti ve korona virüsten iyileşen bir kişinin yakınlarına boğa keserek yemeğe davet etmesinin etkili olduğu vurgulandı.

Korona virüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176'ya yükseldi. 2 bin 145 kişiye test uygulanan kentte bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. Hastalardan 56'sı evlerinde, 53'ü ise karantina yurdunda takip ediliyor.

Kent merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile korona virüs tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin, vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtildi. 

Kars'ın virüs vakalarında en çok artış gösteren 9 il arasına girmesini yorumlayan vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarında riayet edilmesini istedi. 

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Vaka sayısının arttığı kentte tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu kentin dört bir yanında devriye atarak anonslarla konunun ciddiyetinin anlaşılması yönünde çalışma yapıyor. Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor.

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