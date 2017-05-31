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  3. 31 Mayıs 2017 19:58

Korsan yayınlara yönelik operasyon

Antalya'da yapılan operasyonda çok sayıda korsan basılan kitap, DVD film ve oyun ele geçirildi.

Korsan yayınlara yönelik operasyon
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Muratpaşa ve  Kepez ilçelerinde 11 iş yeri ve 1 depoda, korsan basıldığı belirlenen 475 kitap,  3 bin 50 DVD film ve 650 DVD oyun ele geçirildi

Antalya'da korsan basılmış Kitap ve DVD sattığı  belirlenen 11 iş yeri ve 1 depo hakkında yasal işlem yapıldı. 

Antalya Güvenlik Dairesi Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez  ilçelerinde korsan kitap ve DVD sattıkları tespit edilen 11 iş yeri ve 1 depoya  yönelik "Bandrol-3" adı verilen operasyon düzenledi.

 
Operasyonda, korsan basıldığı belirlenen 475 kitap, 3 bin 50 DVD film  ve 650 DVD Oyun ele geçirildi.

Korsan yayınlara el konulurken, 11 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve  Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

AA

dvd film , yayın , kitap , korsan