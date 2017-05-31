Korsan yayınlara yönelik operasyon

Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 11 iş yeri ve 1 depoda, korsan basıldığı belirlenen 475 kitap, 3 bin 50 DVD film ve 650 DVD oyun ele geçirildi

Antalya'da korsan basılmış Kitap ve DVD sattığı belirlenen 11 iş yeri ve 1 depo hakkında yasal işlem yapıldı.

Antalya Güvenlik Dairesi Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde korsan kitap ve DVD sattıkları tespit edilen 11 iş yeri ve 1 depoya yönelik "Bandrol-3" adı verilen operasyon düzenledi.



Operasyonda, korsan basıldığı belirlenen 475 kitap, 3 bin 50 DVD film ve 650 DVD Oyun ele geçirildi.

Korsan yayınlara el konulurken, 11 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.