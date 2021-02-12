Korsanların kaçırdığı Türk denizciler serbest bırakıldı

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakıldı.

Nijerya'da, 15 Türk gemici sağlık kontrolünden geçirilecek.

Gemicilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve 1-2 gün içinde Türkiye'ye getirilecekleri öğrenildi.

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan CNN Türk ekranlarında yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karsan, "Sağ salim kurtardık, inanır mısınız 3 haftadır doğru dürüst uyumadık. 15 personel sağ sağlim teslim alındı. Stresli bir dönemdi bizim sessiz kalmamız gerekiyordu görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi adına. Biz sorumluluğumuzu yerine getirip personelimizi geri aldık. 15'inin de sağlıkları yerinde. Bu süreç içerisinde ailelere psikolojik destek sağlandı. Aileler şu anda çok mutlular eşlerinin kardeşlerinin gelmelerini bekliyorlar. Sağlık kontrolleri ve COVID testleri olacak hükümetimize de teşekkür etmek istiyorum. Bize her konuda destek verdiler. Şu an hala Nijerya'dalar orada tutuluyorlardı şu an itibarıyla ekiplerimiz tarafından teslim alınmış durumdalar. O bölgede bu eylemler para elde etmek için yapılıyor. Şirket olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik." ifadelerini kullandı.

23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'inin kaçırılmış, mürettebattan 1'i hayatını kaybederken 3 kişi de gemide bırakılmıştı.