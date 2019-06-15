Koruma altına aldığı Kuyucuk Gölü kuruyor

Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kars’taki Kuyucuk Gölü’nün kuruduğu ortaya çıktı.

Kuyucuk Gölü, göç halindeki birçok kuş türüne ev sahipliği yapan en önemli göller arasında yer alıyor. Özellikle nesli tükenmekte olan bazı kuş türlerinin Kuyucak Gölü’nü tercih edip üremesi, gölün önemini artırıyor. Gölün kurumasından etkilenen kuşlar, başka sulak alanlara göç etmeye başladı.

Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, yaptığı açıklamada, yıllarca uyarmalarına önlem alınmayan gölün kurumaya başladığını söyledi.

Kuyucuk Gölü için artık oyalanmadan somut adım atılması gerektiğine işaret eden Şekercioğlu, “2003’te Kars’a ilk geldiğimde gölün derinliği 5 metrenin üzerindeydi. 1997’de gölün derinliği 13 metre ölçülmüş. Yıllardır suyun sürekli azaldığını, gölün kurtarılması için çalışma başlatılması gerektiğini söyledik” dedi.