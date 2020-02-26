Koruma Kurulu, İBB’ye sadece 15 gün süre tanıdı

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na Kavuşma Durağı adıyla kurduğu sergi platformu ile ilgili kaldırma kararı vermişti.

Koruma Kurulu, platformun kaldırılması için İBB’ye sadece 15 gün süre vermişti. Karar doğrultusunda platformun sökümüne başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “Kavuşma Durağı” ile ilgili kararını TBMM gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Kılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Taksim Meydanı’nda 24 Ekim 2019 ‘da açtığı “Dijital Gösterim Merkezi için kaldırılma kararı alınması için neden 7 Şubat 2020 tarihine kadar beklendiğini sorguladı.

İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarının, meydanlardaki geçici çadır ve platformların kaldırılmasıyla ilgili son bir yılda kaç karar aldığını soran Kılınç, “yerine getirilmeyen kararlar ile ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? “ diye sordu.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kavuşma Durağı’nın kaldırılması için İBB’ye 15 gün süre tanıdığına dikkat çeken Yüksel Mansur Kılınç, Koruma Kurulu’nun aldığı benzer kararlarda 15 gün gibi kısa bir süre tanıyıp tanımadığını sordu.



