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  3. 24 Mayıs 2020 09:18

Koruması ıslanırken şemsiye altında duran belediye başkanına tepki yağdı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aile kabrini ziyaret etti. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşan Böcek, kendisinin şemsiye altında durması korumasının ise yağmur nedeniyle sırılsıklam olması tepkilere neden oldu.

Koruması ıslanırken şemsiye altında duran belediye başkanına tepki yağdı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bir detay sosyal medyada tepki çekti.

KENDİSİ ŞEMSİYE ALTINDA KORUMASI SIRILSIKLAM

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün anne ve babası ile vefat eden aile üyelerinin kabrini ziyaret etti. Çekilen fotoğrafları ise "Onlara layık bir evlat olmaya,bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim.Hem canım annem ve babama,hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına,ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik" notuyla paylaştı. Ancak Böcek'in babasının mezarı başında çekilen fotoğrafında kendisine şemsiye tutan korumasının yağan yağmurla özellikle omuzlarının sırılsıklam olması sosyal medyada tepki topladı. 

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