Koruyucu aile Kader'e böbreğini verdi

Böbrek yetmezliği olan ve amcası tarafından bakılamayacağı gerekçesiyle 8 yaşındayken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na verilen Kader Y.’nin (13) kaderi, korucuyu ailesi Mustafa ve Azize Boyraz çiftiyle değişti. Baba Boyraz, verdiği böbreğiyle kızını sağlığına kavuşturdu.

Habertürk Gazetesi'nden Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Mersin’de yaşayan Boyraz Ailesi, bir kız çocuğuna koruyucu aile olmak için 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, uygun çocuk bulunmadığını, sadece böbrek hastası bir kız çocuğu olduğunu bildirdi. Mustafa ve Azize Boyraz, Kader’i görmeden, koruyucu aile olmak istediklerini söyledi.

Kader, Boyraz Ailesi’nin yanına yerleştirildi. TIR şoförü olan baba Boyraz, 1 ay sonra Mardin’de büyük bir trafik kazası geçirdi. 27 gün Dicle Üniversitesi’nde yoğun bakımda yatan Mustafa Boyraz, kaza sonucu engelli hale geldi ve işini kaybetti.

BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Bu sırada Kader rahatsızlandı, 10 ay Mersin’de ve Ankara’da hastanede yattı. Eşini evde, ilk eşinden olan oğluna emanet eden anne Azize Boyraz, Kader’e refakatçi oldu. Kader, böbrek nakli için sıraya alındı. Zaman zaman kızı için kan veren Mustafa Boyraz, organ bağışı için kendisinden doku örneği alınmasını istedi. Baba Boyraz, dokunun uyuştuğunu öğrenince tereddüt etmeden böbreklerinden birini Kader’e verdi. Ameliyat, Adana’da Yüreğir Başkent Hastanesi’nde önceki gün başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Ameliyat sırasında Boyraz’ın safrakesesinde taş olduğu anlaşılınca, operasyonda safrakesesi de alındı. Baba Boyraz, “Kazadan sonra kızıma gideceğim diye hayata tutundum. Böbreğimi verirken de hayatımı ikinci defa kurtarmış hissettim” dedi.

‘BABA CANIN ACIYOR MU?’

Boyraz çifti, yaşadıklarını ve duygularını paylaştı. Anne Boyraz, kızının en büyük hayalinin denize gitmek, piknik yapmak olduğunu söyledi. Kızının kendisine, “Bahçeli bir evimiz olsun, bahçesinde köpeğimiz olsun” dediğini anlatan Boyraz, ameliyatın ardından ilk kez babasıyla buluşan Kader’in, onun ellerinden öptüğünü ve “Tontikim kaç dikişin var? Canın acıyor mu? Benim çok acıyor” dediğini belirtti.

‘HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİK’

Baba Boyraz ise Kader’in hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Bir insanın hayatını değiştirdiğim için çok mutluyum. Kader’i görmeden yanımıza almaya karar verdik ve böyle bir çocuğun hayatına dokunmak istedik. Kader’in tedavisi için çok mücadele ettik, çok şükür bugünlere geldik. Kızımın hayalleri var. Hastalığından dolayı haftanın 3 günü diyalize gidiyor, diğer günlerde evde eğitim görüyordu. Hastalıktan kurtulduktan sonra ‘İlaç içmek için sabah erken kalkmayacağım’ diye seviniyor” diye konuştu.

BAKAN KAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Boyraz Ailesi’yle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Boyraz çiftinin yaptıklarının gerçekten çok etkileyici olduğunu söyledi. Kaya, “İnsan evladı için canını verir diyoruz ya... Koruyucu aile olan bir ailenin de bakımı altındaki çocuğu ne kadar canı gönülden sahiplendiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi bu. Bunun gibi başka örneklerimiz de var. Engeli bulunan çocuklarımıza koruyucu aile olan aileler var. Biz çocuklarımızın uygun şartlarda, aile yanında bakımları sağlansın, aile sıcaklığında çocuklarımız büyüsünler istiyoruz. Gerçekten insanımız çok güzel yürekli. Koruyucu aile sistemini çok daha fazla duyurup yaygınlaştırmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘O BENİM HER ŞEYİM’

Bakan Kaya, ameliyatın ardından Boyraz çiftini arayıp teşekkür etti. Baba Boyraz’a “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Kaya, “Gözlerimizi yaşarttınız. Allah sizden razı olsun. Kader kızımıza gerçekten güzel babalık yapıyorsunuz” dedi. Baba Boyraz ise “O benim her şeyim, o benim canım” yanıtını verdi. Anne ile de sohbet eden Kaya, baba ve küçük kızı, sağlıklarına kavuştuktan sonra Ankara’ya davet etti.