Koruyucu aile sayısı 2020'de 6 bin 481'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu aile sayısının ülke genelinde her geçen gün yaygınlaştığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, 'her çocuğun bir ailesi olmalı' düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda farkındalığın her geçen gün arttığını belirten Bakan Selçuk, "2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuğumuzun sayısı 6 bin 465 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 7 bin 862'ye ulaştı" dedi.

'KORUYUCU AİLE SAYISI 6 BİN 481'

Koruyucu aile sayısında da artış olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Koruyucu ailelik için başvuran aile sayımız son 2 yılda arttı. 2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile sayımız 5 bin 288 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 6 bin 481'e yükseldi" diye konuştu. 2020'de koruyucu aile hizmeti kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, "Ankara'da koruyucu ailelerimiz, koruyucu aileler yanında yetişmiş olan gençlerimiz, meslek elemanları, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında temsilciler ile medya mensuplarının katılımıyla 'Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi' çalıştayı düzenledik. Koruyucu eğitim paketleri revizyon çalışmaları yaptık. 'Ergenlik Modülü', 'Özel Gereksinimli Çocuklar Modülü', 'Sağlıklı Geçişler Modülü', 'Güçlenme ve Stresle Başaçıkma Modülü' ismini taşıyan 4 yeni modül oluşturduk. Hazırlanan eğitim modülleri kapsamında Türkiye genelinde 27 meslek elemanına kolaylaştırıcı eğitimi, 96 meslek elemanına da Koruyucu Aile Eğitici Eğitimi verildi" ifadesini kullandı.