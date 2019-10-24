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  3. 24 Ekim 2019 08:00

Koşarak bahçeye atlayan genç kamerada

Karabük'te, koşarak 5 metre yükseklikten apartman bahçesine atlayan 23 yaşındaki Yusuf Y., yaralandı. Gencin atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Caddede meydana geldi. Yusuf Y., caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Y.yi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yusuf Y.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Yusuf Y.nin atlama anını cep telefonuna kaydettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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bahçe , karabük , apartman
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