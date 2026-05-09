  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Koşun depoları doldurun! 5,58 TL'lik dev indirim pompaya yansıdı!

Koşun depoları doldurun! 5,58 TL'lik dev indirim pompaya yansıdı!

Koşun depoları doldurun! 5,58 TL'lik dev indirim pompaya yansıdı!
Güncelleme:

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. ABD-İran hattındaki ateşkes süreci ve petrolün 101 dolar seviyesine çekilmesiyle motorine 5 lira 58 kuruşluk dev indirim geldi.

Orta Doğu'da devam eden diplomatik temaslar ve petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt piyasasında indirim rüzgarı estirdi. Gece yarısı itibarıyla motorin grubunda yapılan 5,58 TL'lik indirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Brent Petrol 101 Dolar Sınırında

ABD ile İran arasındaki gerilimde 8 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki sınırlı çatışmalara rağmen, brent petrol fiyatları 101,29 dolar seviyesine geriledi. Savaş öncesinde 70 dolar bandında seyreden ancak krizle birlikte tırmanan petrol fiyatlarındaki bu gevşeme, motorin fiyatlarında tarihi indirimlerden birini beraberinde getirdi.

ABD-İran Görüşmeleri Fiyatları Etkiliyor

Pakistan’daki görüşmelerden somut bir sonuç çıkmasa da ABD Başkanı Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne dönmeyi düşünmemesi ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun anlaşma beklediklerine dair açıklamaları, piyasalardaki tansiyonu bir nebze düşürdü. Bu diplomatik iklim, akaryakıt maliyetlerinin de aşağı çekilmesine zemin hazırladı.

Benzin grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

İşte 9 Mayıs Cumartesi itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. 

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 63.81 TL 66.25 TL 33.89 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 63.67 TL 66.11 TL 33.29 TL
ANKARA 64.78 TL 67.38 TL 33.87 TL
IZMIR 65.06 TL 67.65 TL 33.69 TL
ADANA 65.62 TL 68.22 TL 34.21 TL
ADIYAMAN 65.95 TL 68.56 TL 34.34 TL
AFYON 65.93 TL 68.63 TL 33.74 TL
AGRI 66.34 TL 68.93 TL 35.09 TL
AKSARAY 65.70 TL 68.30 TL 33.71 TL
AMASYA 65.37 TL 67.95 TL 34.49 TL
ANTALYA 66.01 TL 68.71 TL 33.94 TL
ARDAHAN 65.84 TL 68.43 TL 34.79 TL
ARTVIN 65.65 TL 68.24 TL 35.34 TL
AYDIN 65.30 TL 67.89 TL 33.84 TL
BALIKESIR 65.38 TL 67.97 TL 33.39 TL
BARTIN 65.10 TL 67.49 TL 33.55 TL
BATMAN 66.25 TL 68.95 TL 34.44 TL
BAYBURT 65.55 TL 68.14 TL 34.59 TL
BILECIK 64.74 TL 67.13 TL 33.29 TL
BINGOL 66.39 TL 69.09 TL 34.59 TL
BITLIS 66.39 TL 69.09 TL 34.51 TL
BOLU 64.85 TL 67.23 TL 33.70 TL
BURDUR 65.85 TL 68.55 TL 33.89 TL
BURSA 64.86 TL 67.25 TL 33.29 TL
CANAKKALE 65.43 TL 68.02 TL 33.49 TL
CANKIRI 65.20 TL 67.79 TL 34.10 TL
CORUM 65.38 TL 67.97 TL 34.04 TL
DENIZLI 65.56 TL 68.15 TL 33.59 TL
DIYARBAKIR 66.26 TL 68.96 TL 34.56 TL
DUZCE 64.69 TL 67.08 TL 33.55 TL
EDIRNE 64.91 TL 67.52 TL 33.99 TL
ELAZIG 66.38 TL 69.08 TL 34.31 TL
ERZINCAN 65.79 TL 68.38 TL 34.59 TL
ERZURUM 65.84 TL 68.43 TL 34.49 TL
ESKISEHIR 65.06 TL 67.45 TL 33.39 TL
GAZIANTEP 65.74 TL 68.35 TL 33.91 TL
GIRESUN 65.59 TL 68.18 TL 34.49 TL
GUMUSHANE 65.55 TL 68.14 TL 34.59 TL
HAKKARI 66.41 TL 69.11 TL 35.17 TL
HATAY 65.48 TL 68.09 TL 34.01 TL
IGDIR 66.35 TL 68.94 TL 35.09 TL
ISPARTA 65.92 TL 68.62 TL 33.84 TL
KAHRAMANMARAS 65.75 TL 68.36 TL 34.14 TL
KARABUK 65.13 TL 67.52 TL 33.55 TL
KARAMAN 65.68 TL 68.28 TL 34.31 TL
KARS 65.85 TL 68.44 TL 34.89 TL
KASTAMONU 65.48 TL 68.07 TL 34.55 TL
KAYSERI 65.78 TL 68.38 TL 33.81 TL
KILIS 65.49 TL 68.10 TL 34.21 TL
KIRIKKALE 65.08 TL 67.67 TL 33.72 TL
KIRKLARELI 64.89 TL 67.50 TL 33.89 TL
KIRSEHIR 65.14 TL 67.73 TL 33.82 TL
KOCAELI 64.23 TL 66.62 TL 33.09 TL
KONYA 65.79 TL 68.54 TL 33.91 TL
KUTAHYA 65.71 TL 68.12 TL 33.84 TL
MALATYA 65.96 TL 68.57 TL 34.37 TL
MANISA 65.14 TL 67.73 TL 33.74 TL
MARDIN 66.29 TL 68.99 TL 34.34 TL
MERSIN 65.61 TL 68.21 TL 34.51 TL
MUGLA 65.56 TL 68.15 TL 33.74 TL
MUS 66.40 TL 69.10 TL 34.68 TL
NEVSEHIR 65.69 TL 68.29 TL 33.91 TL
NIGDE 65.63 TL 68.23 TL 33.71 TL
ORDU 65.38 TL 67.96 TL 34.09 TL
OSMANIYE 65.48 TL 68.09 TL 34.34 TL
RIZE 65.53 TL 68.12 TL 34.59 TL
SAKARYA 64.53 TL 66.92 TL 33.19 TL
SAMSUN 65.36 TL 67.94 TL 34.09 TL
SANLIURFA 65.94 TL 68.55 TL 34.36 TL
SIIRT 66.28 TL 68.98 TL 34.54 TL
SINOP 65.42 TL 68.00 TL 34.59 TL
SIRNAK 66.39 TL 69.09 TL 34.75 TL
SIVAS 65.79 TL 68.38 TL 34.39 TL
TEKIRDAG 64.49 TL 67.10 TL 33.69 TL
TOKAT 65.43 TL 68.01 TL 34.59 TL
TRABZON 65.52 TL 68.11 TL 34.19 TL
TUNCELI 66.39 TL 69.09 TL 34.91 TL
USAK 65.56 TL 68.15 TL 33.85 TL
VAN 66.36 TL 68.98 TL 34.41 TL
YALOVA 64.54 TL 66.93 TL 33.19 TL
YOZGAT 65.47 TL 68.06 TL 34.02 TL
ZONGULDAK 65.05 TL 67.44 TL 33.95 TL

Bu Haberleri Kaçırma...

Çöp evden yeni bir hayata: 60 yaşındaki Süleyman amcanın inanılmaz değişimi izleyenleri ağlattı!
Çöp evden yeni bir hayata: 60 yaşındaki Süleyman amcanın inanılmaz değişimi izleyenleri ağlattı!
Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı
Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
İslam Memiş altın tahminini ve ''geleceğin yatırımı'' dediği ürünü açıkladı
İslam Memiş altın tahminini ve ''geleceğin yatırımı'' dediği ürünü açıkladı
Genç kızı öldürüp yakan caniler 1 ay boyunca plan yapmış!
Genç kızı öldürüp yakan caniler 1 ay boyunca plan yapmış!
Trafik kavgasına karışan polis silahına davrandı!
Trafik kavgasına karışan polis silahına davrandı!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Etiketler motorin indirimi akaryakıt fiyatları brent petrol mazot fiyatı güncel benzin fiyatları hürmüz boğazı petrol fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş tribünlerinden Trabzonspor maçı için şok karar! Beşiktaş tribünlerinden Trabzonspor maçı için şok karar! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Ekonomi kulislerinden sürpriz haber: ''Cep''te taksit sınırlaması limitleri değişiyor! Ekonomi kulislerinden sürpriz haber: ''Cep''te taksit sınırlaması limitleri değişiyor! Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı''
Özgür Özel’den Burcu Köksal çıkışı: ''Kocanı boşa ama partine bunu yapma dedim'' Özgür Özel’den Burcu Köksal çıkışı: ''Kocanı boşa ama partine bunu yapma dedim'' CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay'dan ağır sözler: ''İftiracı muhallebi çocuğu!'' Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay'dan ağır sözler: ''İftiracı muhallebi çocuğu!'' Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk ilanı: ''Sana çok aşığım, iyi ki benimsin!'' Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk ilanı: ''Sana çok aşığım, iyi ki benimsin!'' İnterpol’ün en çok arananlar listesindeydi; Türkiye'de yakalandı! İnterpol’ün en çok arananlar listesindeydi; Türkiye'de yakalandı! Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkında beklenmedik son Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkında beklenmedik son Güneşe mola, yağışlara hazır olun: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Güneşe mola, yağışlara hazır olun: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Aydilge’den eşine gelen cinsel içerikli mesajlara isyan: ''Kendi değerinizi bu kadar düşürmeyin!'' Aydilge’den eşine gelen cinsel içerikli mesajlara isyan: ''Kendi değerinizi bu kadar düşürmeyin!''