Koşun depoları doldurun! 5,58 TL'lik dev indirim pompaya yansıdı!

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını belirlemeye devam ediyor. ABD-İran hattındaki ateşkes süreci ve petrolün 101 dolar seviyesine çekilmesiyle motorine 5 lira 58 kuruşluk dev indirim geldi.

Orta Doğu'da devam eden diplomatik temaslar ve petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt piyasasında indirim rüzgarı estirdi. Gece yarısı itibarıyla motorin grubunda yapılan 5,58 TL'lik indirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Brent Petrol 101 Dolar Sınırında

ABD ile İran arasındaki gerilimde 8 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki sınırlı çatışmalara rağmen, brent petrol fiyatları 101,29 dolar seviyesine geriledi. Savaş öncesinde 70 dolar bandında seyreden ancak krizle birlikte tırmanan petrol fiyatlarındaki bu gevşeme, motorin fiyatlarında tarihi indirimlerden birini beraberinde getirdi.

ABD-İran Görüşmeleri Fiyatları Etkiliyor

Pakistan’daki görüşmelerden somut bir sonuç çıkmasa da ABD Başkanı Trump'ın "Özgürlük Projesi"ne dönmeyi düşünmemesi ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun anlaşma beklediklerine dair açıklamaları, piyasalardaki tansiyonu bir nebze düşürdü. Bu diplomatik iklim, akaryakıt maliyetlerinin de aşağı çekilmesine zemin hazırladı.

Benzin grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

İşte 9 Mayıs Cumartesi itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.