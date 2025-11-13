Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Motorinin litre fiyatı 60 liraya dayanırken, şimdi de benzine zam geliyor.

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile yüksek vergiler nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, akaryakıtta tabelalar bir kez daha güncellenecek. Benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamlı fiyatlar 15 Kasım Cumartesi günü itibariyle geçerli olacak.

Motorin ve LPG grubunda ise değişiklik beklenmiyor.

Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 55 lira 93 kuruşa, Ankara'da 55 lira 6 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 26 kuruşa yükselecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 13 Kasım Perşembe günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,63 TL

Motorin fiyatı: 58,63 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,76 TL

Motorin fiyatı: 57,60 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,96 TL

Motorin fiyatı: 58,96 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,91 TL

Motorin fiyatı: 59,99 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,95 TL

Motorin fiyatı: 60,00 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,80 TL

Motorin fiyatı: 58,84 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,39 TL

Motorin fiyatı: 59,41 TL

LPG fiyatı: 28,36 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,64 TL

Motorin fiyatı: 59,69 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,74 TL

Motorin fiyatı: 59,74 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,04 TL

Motorin fiyatı: 59,03 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,44 TL

Motorin fiyatı: 59,48 TL

LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,37 TL

Motorin fiyatı: 59,39 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,44 TL

Motorin fiyatı: 59,43 TL

LPG fiyatı: 29,77 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,43 TL

Motorin fiyatı: 59,43 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,07 TL

Motorin fiyatı: 60,05 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL