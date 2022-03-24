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''Kotayla satılan şekeri de gördük, Türkiye bu tabloyu hakketmiyor''

''Kotayla satılan şekeri de gördük, Türkiye bu tabloyu hakketmiyor''

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, bir markette toz şekerin sınırlı sayıda satıldığına ilişkin fotoğrafı, “Yağ kuyrukları, tüp ve akaryakıt kuyrukları derken kotayla satılan şekeri de gördük. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; bir markette toz şekerin sınırlı satıldığına dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Özkan’ın paylaştığı fotoğrafta, “Türkşeker toz şekerlerinin iki adet ile sınırlı olduğuna” dair bir notun raflarda yer aldığı görüldü.

Özkan, bu fotoğrafı “Yağ kuyrukları, tüp ve akaryakıt kuyrukları derken kotayla satılan şekeri de gördük. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor” notuyla paylaştı.

Etiketler şeker chp fiyat
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