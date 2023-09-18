Kötü haberi TÜİK verdi: Yaşadığınız günün tadını çıkarın!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan "Hayat Tabloları, 2020-2022" istatistiklerine göre Türkiye'de ortalama insan ömrü 77,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Hayat Tabloları, 2020-2022’ istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,5 yıl olarak belirlendi. Söz konusu sayı 2019-2021 dönemi için 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı.

İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2020-2022 Hayat Tabloları İstatistikleri:

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2019-2021 döneminde 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde 77,5 oldu.

Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü

Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 63,5 yıl oldu

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 60,8 yıl iken kadınlarda 66,2 yıl oldu.

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 48,9 yıl oldu

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 48,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,3 yıl iken kadınlarda 51,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıldır.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 29,8 yıl oldu

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 27,4 yıl iken kadınlarda 32,2 yıl oldu.

Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,5 yıl daha fazla olduğu görüldü

Türkiye'de 2020-2022 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,3 yıl iken kadınlarda 18,8 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması beklenmektedir.

Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süresi, 2019-2021, 2020-2022



