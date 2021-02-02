Kovid-19 salgını site yönetimlerinin önemini ve sorumluluklarını arttırdı

Tüm dünyayı etkileyen küresel salgınla mücadele kapsamında oturanların sağlığı için sitelerde tedbirler alındı.

4.500 konuta hizmet verdiklerini belirten MŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özant, hizmet verdikleri sitelerde kiralamaları ve taşınmaları durdurduklarını söyledi. Şahin Özant, hizmet verdikleri sitelerde Kovid-19 salgınına yakalanan sakinlerinin gıda alışverişi dahil olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanması noktasında hizmet verdiklerini söyledi.

MŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özant koranavirüs salgını yaptıkları çalışmaları şu şekilde sıraladı: “Tüm dünyada etkisini gösteren koronovirüs salgını ülkemizde de devam ediyor. Bu olağanüstü durum da site yönetimlerinin önemini ortaya koymuş, görev sorumlulukları artmıştır.

Sokağa çıkma yasaklarının etkili olduğu hafta sonu günlerinde ortak alanlarının kullanılmaması ve site sakinlerinin normal günlerde de kendini izole ettiğini açıkça söyleyebiliriz.”

4.500 konuta hizmet verdiklerini belirten MŞ Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Özant, hizmet verdikleri sitelerde yaptıkları çalışmalar konusunda şu bilgileri verdi:

Daireler ve ortak kullanım alanları sterilize edildi!

Hizmet verilen bütün sitelerde ortak kullanım alanları ve daireler sterilize edildi. Ayrıca düzenli olarak sterilize edilmeye devam ediliyor.

Ortak kullanım alanları salgın başından bu yana kapalı!

Sosyal tesisi bulunan sitelerde, fitness, hamam, sauna, buhar odası gibi bölümler hizmete ara verirken, site açık hava alanlarında bulunan ortak kullanım noktaları çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamı kullanıma kapatıldı.

Hijyen Programı uygulanmaya devam eediliyor!

Periyodik olarak gerçekleşen rutin temizlik programı yoğun programa dönüştürüldü. Temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi. Çalışmalarında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

Temas noktaları dezenfekte edilmeye devam!

Blok kapıları, asansörler ve blok içi gibi yoğun kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Ayrıca her gün kapı kolları, posta kutuları, asansör kapı kolları ve asansör tuşları gibi sıklıkla kullanılan noktalarda buharlı temizlik cihazları ile detaylı temizlik yapılıyor.

Çöp kutuları günde 2 kez yıkanıyor!

Çöp alma sıklığının arttırıldığı toplu konutlarda, çöp kutuları her gün çöplerin toplanmasının ardından fırçalı köpüklü su ile yıkanıyor, basınçlı su ile durulanıyor.