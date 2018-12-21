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  3. 21 Aralık 2018 22:53

Köye inen kurtlar atlara saldırdı

Şırnak'ta dağlarda aç kalan kurtlar indikleri köyde atlara saldırdı.

Köye inen kurtlar atlara saldırdı
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde dağlarda aç kalan kurt sürüsü indikleri köyde atlara saldırdı. Bir vatandaş ise atına saldıran kurtlara bastonuyla müdahale etti.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde kar yağışı sonrası dağlarda aç kalan kurt sürüsü yiyecek bulmak için köye indi. Kurtlar, Ömer Gökçe adlı vatandaşın ahırlarındaki atlara saldırdı. Kurt sürüsüne elindeki bastonuyla müdahale ettiğini söyleyen Ömer Gökçe “Sabahın ilk ışıklarıyla beraber köyün çıkışında bulunan ahırımızdan köpeklerin havlama sesi geldi. Merak ettim gidip bakınca 8 kurdu gördüm. Kurtlar bana saldıracaktı. Elimde silah yoktu sadece bir baston vardı. Ahırın kapısını kıramayacaklarını anlayınca atıma saldırdılar ben bastonla müdahale ettim korktular dağa doğru kaçtılar. Atımı boğazlayarak yaraladılar. Şimdi kurt nöbeti tutacağız. Çünkü tekrar gelecekler” dedi.

İHA

at , kurt , köy , şırnak
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