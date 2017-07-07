Koza ve İpek'e büyük vergi cezası !

Maliye Bakanlığı tarafından Koza Altın'a ve İpek Enerji'ye yapılan hesap incelemeleri sonucunda vergi cezası verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Şirketimize 2011 – 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 119.704.809,86 TL vergi aslı ile birlikte 192.884.903,72 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 312.589.713,58 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyunu ile paylaşılacaktır"

İpek Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Şirketimize 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 909.452,37 TL vergi aslı ile birlikte 909.452,37 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 1.818.904,74 TL vergi cezası tebliğ edilmiştir. Şirketimiz tebliğ edilen vergi cezalarına ilişkin uzlaşma yoluna gidecek olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.