''Kozmik oda sürecinde 848 gizli görevli çalışanı şehit edildi!''

Halk TV'de Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Kozmik Oda'ya girilerek ifşa edilen 848 gizli görevlinin şehit edildiğini ifade etti.
Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Halk TV'de Hulki Cevizoğu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kozmik Oda'ya girilmesini hatırlatan Karakuş, devletin yabancı istihbarat servislerine ve terör örgütlerine yerleştirdiği görevlilerin ifşa edildiğini ifade etti.
Emekli Korgeneral, bu ifşalar sonucu yaklaşık 848 gizli görevdeki vatan evladının katledildiğini ifade etti.
Karakuş, canlı yayında "Kozmik Oda’ya girildikten sonra devletimizin yurtdışındaki yabancı istihbarat servisleri ile terör örgütlerine yerleştirdiği (sızdırdığı) 813 yurtsever görevlimizin tamamına yakını şehit edildi…" ifadelerini kullandı.
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