KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2019/6 tercih sonuçlarını AİS şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile öğrenebilecek. KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...



ÖSYM'nin tercih işlemlerini değerlendirdiği KPSS 2019/6 tercih sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.Adaylar, KPSS 2019/6 tercih sonuçları bilgilerini AİS şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile öğrenebilecek.KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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