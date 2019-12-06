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  3. 06 Aralık 2019 16:22

KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı !

Memur adaylarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan sonra yapılan tercihlerin sonuçları açıklandı. Tercih yapanlar AİS şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı !
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KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2019/6 tercih sonuçlarını AİS şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile öğrenebilecek. KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM'nin tercih işlemlerini değerlendirdiği KPSS 2019/6 tercih sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.Adaylar, KPSS 2019/6 tercih sonuçları bilgilerini AİS şifreleri ve TC Kimlik Numaraları ile öğrenebilecek.KPSS 2019/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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