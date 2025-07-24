KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları açıklandı.
10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.
KPSS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."
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