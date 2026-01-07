KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ÖSYM 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yönelik KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol