KPSS geçerlilik süresiyle ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'yle ilgili açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı soru iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'ye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak."