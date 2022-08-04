KPSS geçerlilik süresiyle ilgili açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'yle ilgili açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı soru iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'ye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulundu.
Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak."
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