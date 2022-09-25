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KPSS Lisans Alan bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

KPSS Lisans Alan bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Eylül'de uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 5 Ekim saat 23.59'a kadar ulaşabilecek.

 

Etiketler KPSS Lisans Alan bilgisi soru kitapçıkları
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