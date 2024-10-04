KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı
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ÖSYM tarafından 15 Eylül'de yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçları açıklandı.
15 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 4 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
KPSS ortaöğretim sonuçlarının bugün açıklanacak olmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrilecek. Devlet kadrolarında lise mezunu adaylar için yapılacak alımlar öncesinde ÖSYM üzerinden tercih işlemi yapılacak.
KPSS ortaöğretim tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından kısa bir zaman sonra erişime açılması bekleniyor.
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