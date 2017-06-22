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  3. 22 Haziran 2017 17:49

KPSS savcısını tehdit eden kişiye hapis cezası

KPSS soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit eden Nuri Öztürk, 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KPSS savcısını tehdit eden kişiye hapis cezası
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KPSS soruşturmasını yürüten savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Nuri Öztürk, savcıyı tehdit ve FETÖ üyeliğinden 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen KPSS soruşturmaları sırasında soruşturmayı yürüten Savcı Yücel Erkman'ı tehdit eden Nuri Öztürk hakkında açılan dava sonuçlandı. Soruşturma sırasında savcı Erkman, 22 Mart 2015 tarihinde Adliyedeki odasında çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından aranarak tehdit edilmiş, Etimesgut Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve KPSS soruşturması şüpheli Kevser T.'nin kardeşi olan Nuri Öztürk tutuklanmıştı.  Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Öztürk, mahkemece savcıyı tehdit ve FETÖ üyeliğinden 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. KPSS savcısı Yücel Ekman, 2017 başında soruşturmadan alınarak düz savcılığa atanmıştı.

DHA

kpss , nuri öztürk , savcı