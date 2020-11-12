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  3. 12 Kasım 2020 15:12

KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınava giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" ifadesine yer verdi.

DHA

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