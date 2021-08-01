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KPSS sınavında Delta varyantı şoku: 30 kişi karantinada

KPSS sınavında Delta varyantı şoku: 30 kişi karantinada

Bartın'da dün test yaptırdıktan sonra bugün KPSS'ye giren kişide Delta varyantı tespit edildi. 30 kişi temaslı olarak karantinaya alındı.

Bartın'da KPSS'ye giren bir kişide Delta varyantı tespit edilmesi üzerine aynı salonda bulunan 30 kişinin karantinaya alındığını bildirildi. 

Dün semptomlar gösteren 2 kişi, Bartın Devlet Hastanesi’nde test verdi.

Test sonuçları çıkmadan, sabah yapılan KPSS’ye giren 1 kişide Delta varyantı virüs, diğer kişinin test sonucu şüpheli olarak tespit edildi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin sınava girdiği salonlarda bulunan 30 kişiye ulaşarak karantinaya aldı.

Bartın İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, 2 kişinin dün test verdiğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde 1 kişinin Delta varyantı olduğu, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri 2 salondaki kişileri tespit ettik. İlk etapta 30 kişiyi temaslı sayıp karantinaya aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Diğer şüphelinin durumuna göre hareket edeceğiz" dedi

Etiketler kpss sınavı delta varyantı
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