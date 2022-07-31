  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada "31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

2022 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız

 

 

Etiketler Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri 2022 KPSS soru kitapçıkları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den bir uyarı daha: Bunaltıcı sıcaklar daha da artacak!
Asgari ücretliye kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! İşte detaylar...
Survivor Ayşe tatil pozlarıyla nefes kesti
MasterChef Türkiye'de yapılan yemek şeflere parmaklarını yedirtti: 100 tabak daha olsa yerdik
Dünyanın konuştuğu Türk: Önce HIV ve koronavirüsü sonra da maymun çiçeğini yendi
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yeni hamle
Yine Gülşen: Pembe dekolteli tulumuyla konser alanını yıktı geçti
Merve Boluğur ''Kumral Jelibon'' dediği sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Bakan Kurum 81 ilde başlayacak konut projesi ile ilgili tarih verdi
Asgari ücrete yeni düzenleme geliyor